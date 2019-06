Stad Leuven betreurt eenzijdige beslissing Bierbeek over ANPR-camera ADPW

07 juni 2019

15u09 36

De stad Leuven betreurt de eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Panoramalaan/Koning Albertlaan. Vanaf september zal verkeer zonder doorgangsvergunning op weekdagen tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur verboden zijn. Enkel personen die in een bepaalde perimeter wonen of er om een specifieke reden moeten passeren, kunnen een doorgangsvergunning aanvragen. De stad Leuven vreest voor toenemend sluipverkeer in Kessel-Lo tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg en zal er alles aan doen om te vermijden dat de Leuvenaars de dupe worden van deze eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek.

“De stad Leuven is zich bewust van de problematiek van het sluipverkeer in de Lange Lostraat - Panoramalaan/Koning Albertlaan en wil graag meewerken aan een oplossing. Maar het plaatsen van een ANPR-camera in combinatie met de infrastructuurwerken in Pellenberg zal een grote impact hebben op het verkeer en de leefbaarheid in Kessel-Lo. De stad Leuven betreurt deze eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek. We zullen aandringen bij de gemeente Bierbeek om haar beslissing voldoende te communiceren naar de inwoners van Kessel-Lo en gaan de komende maanden op zoek naar oplossingen zodat de inwoners van Kessel-Lo niet de dupe worden van deze geïsoleerde maatregel”, zegt David Dessers, schepen van mobiliteit (Groen).

Doorgangsvergunning

Inwoners en ondernemers die in een bepaalde perimeter wonen, werken of lessen volgen in Bierbeek en in bepaalde delen van Leuven en Lubbeek kunnen bij de gemeente Bierbeek een doorgangsvergunning aanvragen. Een deel van Kessel-Lo behoort tot de perimeter die de gemeente Bierbeek eenzijdig vastgesteld heeft. Een vergunning aanvragen kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit in het gemeentehuis van Bierbeek. Maar eerst start de gemeente Bierbeek een informatiecampagne en organiseert ze twee informatieavonden om vragen van inwoners te beantwoorden op maandag 24 juni en op donderdag 4 juli. Meer info op www.bierbeek.be.