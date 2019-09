Stad Leuven betaalt anticonceptie terug aan leefloners Bart Mertens

23 september 2019

17u29 0 Leuven De stad Leuven gaat anticonceptie terugbetalen aan alle leefloners. Tot op heden was dat het geval voor mensen tot 25 jaar maar die leeftijdsgrens wordt geschrapt.

“Door de huidige uitbreiding tot alle leeftijdscategorieën hopen we dat mensen meer gebruik zullen maken van de terugbetaling”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Het doel van de aanpassing is om het gesprek te openen en actief aan te gaan, mogelijke taboes te doorbreken en financiële drempels zoveel mogelijk weg te werken. Tot op heden betaalde de stad Leuven anticonceptie terug tot 25 jaar. De hogere overheid kwam in het verleden tussen tot 21 jaar maar zij schuiven de leeftijdsgrens nu op tot 25 jaar. De stad Leuven wil nog een stapje verder gaan en schrapt simpelweg de leeftijdsvoorwaarde. Het gaat overigens over alle anticonceptiemiddelen en niet enkel over de pil. Ook het spiraaltje komt bijvoorbeeld in aanmerking.”