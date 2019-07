Stad Leuven belooft maatregelen nadat huisjesmelkerfamilie Appeltans jongedame als ‘eigenaar’ inhuurt om huizen te verhuren ADPW

04 juli 2019

17u56 7 Leuven De zoveelste stoot van de familie Appeltans is een feit: vader Arnold en zoon Manu schakelden de hulp van de jonge vrouw Julie W. in om hun koten aan de man te brengen. De jongedame beweert dat zij de koten heeft gekocht, maar niets is minder waar. Zij fungeert wel degelijk als stroman van de beruchte Truiense familie. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) belooft maatregelen.

Mocht er een Belgisch kampioenschap huisjesmelken zijn, dan stonden vader Arnold en zoon Manu wellicht jaar na jaar op het hoogste schavotje. De familie heeft er na 34 jaar vol onregelmatige praktijken een naam op nagehouden. De familie werd in 2018 in de rechtbank nog veroordeeld tot 18.000 euro boete wegens inbreuken bij de verhuur van een studentenkot in Leuven. Vader en zoon moesten ook ruim 60.000 euro van hun winsten terugbetalen. Een tijd geleden raakte ook bekend dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt op illegale wijze, terwijl na een brand in de Monnikenstraat bleek dat de brandveiligheid in het gebouw niet in orde was. Het ‘studentenkot’ bleek ook vol te zitten met erkende vluchtelingen. Later bleek dat er ook een drugsnetwerk werd opgerold dat opereerde vanuit de panden van de familie Appeltans. Klachten over onverzorgde koten, huisvredebreuk en het niet terugbetalen van waarborgen zijn schering en inslag. En tóch gaat de familie nog steeds ongestoord verder. Ditmaal schakelden ze de jonge vrouw Julie W. in om de koten die op https://www.kot-link.com/ staan aan de man te brengen.

“De stad Leuven keurt dergelijke wanpraktijken uiteraard af. We werken nauw samen met partners om dit te stoppen en in de toekomst te voorkomen”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Details daarover geef ik niet. Het dossier is bij ons gekend en wordt onderzocht en opgevolgd. Appeltans wordt, door de vele klachten, nauw in het oog gehouden door de stad en het parket. Dat is de wellicht de reden waarom ze dit doen”, vermoedt Ridouani.

We geven studenten die een kot zoeken graag wat tips mee: huur een kot met een Kotlabel, met plaatje met een K op de voorgevel, dan ben je zeker

dat het pand gecheckt werd op minimale normen van woonkwaliteit en

brandveiligheid en dat het huurcontract in orde is Lies Corneille (Groen)

“We geven studenten die op zoek zijn naar een kot graag wat tips mee”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie (Groen). “Huur een kot met een Kotlabel, met plaatje met een K op de voorgevel, dan ben je zeker dat het pand gecheckt werd op minimale normen van woonkwaliteit en brandveiligheid en dat het huurcontract in orde is. Bij twijfel ga je best langs bij de huisvestingsdienst van de KU Leuven of de dienst woontoezicht van de stad. Zij geven gratis advies. Als je een kot huurt dat niet in orde, meldt dit aan bij de stad. Enkel als de stad op de hoogte is van bepaalde gebreken, kan ze iets ondernemen.”

Samen met de KU Leuven lanceerde stad Leuven vorig jaar het Kotlabel. De dienst woontoezicht controleert op een preventieve manier de kwaliteit van de koten, beginnend bij de oudste panden. Wanneer de stad weet krijgt van gevallen van problematische woonkwaliteit, stelt deze dienst de overtredingen vast en legt het de huiseigenaar bepaalde eisen op. De stad volgt dit nauwgezet op en controleert systematisch of de gevraagde aanpassingen uitgevoerd werden. Bij gekende huisjesmelkers wordt de administratieve procedures erg kort gehouden zodat er heel snel kan overgegaan worden tot het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een bepaald pand. Eigenaars van zo’n pand betalen hierop ook een progressieve belasting.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen blauwe en groene kotlabels. Een blauw label wordt uitgereikt door de huisvestingsdienst van de KU Leuven. De woning wordt dan gecontroleerd op woonkwaliteit, brandveiligheid en contractkwaliteit. De eisen voor een groen kotlabel zijn strenger. De stad Leuven controleert in dit geval samen met de huisvestingsdienst.

De stad werkt ook nauw samen met de Huurdersbond, het OCMW, de politie en de Wooninspectie. Wooninspectie start op vraag van de stad verschillende strafrechtelijke procedures op, bijvoorbeeld als de eigenaar toch nog verder verhuurt als een woning ongeschikt is verklaard. Op die manier komen deze dossiers bij het parket terecht die dan de eigenaar kan dagvaarden.

“Het blijft een complex verhaal met gedeelde bevoegdheden, waardoor de strijd tegen huisjesmelkerij voor de buitenwereld niet of nauwelijks zichtbaar is. Er leeft vaak het beeld dat bepaalde eigenaars maar hun gang mogen gaan, maar we zitten er net met heel veel partners erg kort op. Een aanpak die ook vruchten begint af te werpen”, besluiten Ridouani en Corneillie.

Studenten die twijfels hebben bij hun huurcontract kunnen terecht bij de Huurdersbond (016 25 05 14 of info-vlbr@huurdersbond.be) of bij de Huisvestingsdienst van de KU Leuven (016 32 44 00 of huisvestingsdienst@kuleuven.be). Klacht neerleggen over strafbare feiten zoals bijvoorbeeld huisvredebreuk kan bij de politie.

Nadat de website kot-link mee in het oog van de storm kwam, was hij plots niet meer bereikbaar ‘wegens technisch onderhoud’. De familie Appeltans en Julie W. waren niet bereikbaar voor commentaar.