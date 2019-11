Stad Leuven bedankt afvalophalers en straatvegers: “Respect tonen door een strikje rond je vuilniszak te binden” Bart Mertens

18 november 2019

10u30 0 Leuven Vandaag gaat de Week van de Afvalophaler van start en dat hebben de Leuvense afvalophalers en straatvegers geweten. Het schepencollege trakteerde vanmorgen op koffiekoeken. “Ze werken in weer en wind. Met deze attentie bedanken we hen voor de inspanningen”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

De 29 afvalophalers en 27 straatvegers van de stad Leuven zijn met een gevulde maag aan hun werkweek begonnen. Ter gelegenheid van de Week van de Afvalophaler trakteerde het stadsbestuur op koffiekoeken voordat ze aan de slag gingen. Tijdens de Week van de Afvalophaler roept het stadsbestuur de Leuvenaars ook op om de afvalophalers te bedanken en hun afval correct klaar te zetten. “In onze stad gaan elke werkdag tien vuilniswagens de baan op, bediend door 29 chauffeurs en laders. Daarnaast gaan dagelijks 27 straatvegers op pad om onze straten proper te houden. Zij doen dat in weer en wind. Met deze kleine attentie willen we hen daarvoor bedanken want hun inzet is cruciaal om onze stad mee proper te houden. Hun inzet bepaalt bovendien mee onze goede recyclagecijfers”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Het schepencollege heeft bovendien nog een tip in de aanbieding om de afvalophalers en straatvegers extra te bedanken. “Je kan hen bedanken en respect tonen voor hun werk door bijvoorbeeld een strikje rond je vuilniszak of aan je container te binden”, klinkt het.