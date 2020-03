Stad Leuven: “39.000 mondmaskers voor woonzorgcentra” Bart Mertens

24 maart 2020

15u00 0 Leuven De Leuvense woonzorgcentra en centra voor mensen met een beperking hebben 39.000 mondmaskers gekregen. Via de provincie en de brandweer kregen ook de Leuvense ziekenhuizen en zorginstellingen al mondmaskers.

Omdat niemand weet hoelang de coronacrisis nog zal aanhouden, blijft voldoende voorraad van mondmaskers belangrijk. “Voor de zorgverleners is het heel stresserend om niet te weten of ze over voldoende beschermingsmateriaal zullen beschikken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Toch schijnt er stilaan licht aan het einde van de tunnel inzake het tekort aan mondmaskers. “Er werden de voorbije dagen via de provincie Vlaams-Brabant en de brandweer mondmaskers geleverd aan de Leuvense ziekenhuizen en zorginstellingen. Zopas kregen ook de Leuvense woonzorgcentra en de woonvoorzieningen voor mensen met een beperking 39.000 mondmaskers.”

Nood aan opvang

De stad Leuven brengt ondertussen ook de nood aan opvang in kaart. “De Leuvense scholen blijven tot aan de paasvakantie opvang voorzien voor kinderen van ouders met een job in de cruciale sectoren. Er wordt dan gedacht aan sectoren zoals de zorg en de veiligheid maar ook aan kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Ook de kinderdagverblijven en de voor- en naschoolse opvang blijven opvang voorzien. Om de noden van het zorgpersoneel rond opvang buiten de standaarduren in kaart te brengen, heeft de stad Leuven een bevraging naar de zorginstellingen gestuurd”, klinkt het.

Meer over samenleving

Leuven