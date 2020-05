Stad lanceert ‘Zonnige groetjes uit Leuven’ om inwoners aan te zetten zonnepanelen te installeren Hiervoor zoeken ze 1.000 gezinnen EDLL

03 mei 2020

12u01 0 Leuven Vandaag is het Internationale Dag van de Zon. Daarom lanceert de stad ‘Zonnige groetjes uit Leuven’, een campagne om Leuvenaars aan te zetten om zonnepanelen te installeren. De stad zoekt nu 1.000 gezinnen die dit jaar zonnepanelen op hun dak leggen. Om te weten of je dak geschikt is, realiseerde stad ook een online quickscan op haar website.

Zonnepanelen installeren, het blijft een interessante investering. Ze helpen je besparen op je energiefactuur en zijn goed voor het klimaat. “In Leuven is er momenteel een geïnstalleerd vermogen van zonne-installaties van ongeveer 20 megawattpiek, gelijk aan het energieverbruik van een zesduizendtal gezinnen. Dat aandeel moet flink omhoog en dat kan ook, want in onze stad is er nog heel wat onbenut potentieel. Daarom gaan we op zoek naar 1.000 gezinnen die dit jaar zonnepanelen installeren. Dat is goed voor een bijkomend vermogen van 3 megawattpiek”, zegt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers (Groen). Vorig jaar werden er in totaal 500 installaties geplaatst. Leuven gaat dus voor een verdubbeling.

Online quickscan

Via een online quickscan op de website van de stad Leuven kunnen inwoners makkelijk nagaan of hun dak geschikt is. De energiecoaches maken een eerste inschatting van de geschiktheid van het dak, hoe groot de installatie moet zijn en waarmee best rekening gehouden wordt zoals sterkte van het dak of schaduwlijnen. Offertes kunnen onder andere aangevraagd worden via de groepsaankoop van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant. “Sinds begin vorige maand vroegen al een zestigtal Leuvenaars zo’n quickscan aan”.

Goed om weten: de plaatsing van zonnepanelen kan ook tijdens de coronacrisis, mits het bedrijf de nodige preventiemaatregelen toepast.

Geen geschikt dak en toch investeren in zonne-energie?

“Dankzij lokale energiecoöperaties kunnen inwoners die geen geschikt dak hebben of huren, toch mee investeren en participeren in groene energie op ons grondgebied en delen in de winst”, besluit schepen Dessers. Zo’n coöperatie plaatst grote zonne-installaties op geschikte daken, gefinancierd door particulieren. Op de daken van tien publieke gebouwen in Leuven worden er binnenkort op die manier zonnepanelen geïnstalleerd.