Stad, KU Leuven en UCLL: “Geen promotie meer voor alcohol” Bart Mertens

07 augustus 2019

14u15 10 Leuven Met het nieuwe academiejaar in zicht lanceren het stadsbestuur, de KU Leuven en de Hogeschool UCLL een oproep aan supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels om geen alcoholische dranken te promoten bij studenten. Ze willen zo het alcoholgebruik bij studenten beperken. “Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid en een belangrijke bron van overlast”, klinkt het.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel hardnekkige verslavingen zoals alcoholmisbruik ontstaan in de studententijd. Met de resultaten van de onderzoeken en de eigen bevindingen op het terrein versterken de stad Leuven, de KU Leuven en de Hogeschool UCLL nu hun samenwerking om alcoholmisbruik bij studenten tegen te gaan. Meer zelfs, de drie partners nemen bijkomende maatregelen om een mentaliteitswijziging bij studenten op gang te brengen zodat ‘slim drinken’ ingeburgerd geraakt.

De stad, universiteit en hogeschool hebben die niet mis te verstane boodschap via een brief bezorgd aan de verantwoordelijken van supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels in Leuven. Schepen Thomas Van Oppens (Groen): “We doen deze oproep uit bezorgdheid voor de gezondheid en het welbevinden van alle studenten in Leuven. We rekenen op de steun van de supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels om het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.”

Reclame

Eén van de concrete maatregelen is de oproep om geen alcoholische dranken specifiek bij studenten te promoten. Of met andere woorden: geen gerichte reclame en geen gereduceerde prijzen. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zo’n acties aanzetten tot overmatig alcoholgebruik. We sporen handelszaken wel aan om gezonde dranken te promoten en daar extra’s aan te verbinden”, laat schepen Thomas Van Oppens weten.