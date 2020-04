Stad en KU Leuven werken samen aan duurzaam stadsvernieuwingsproject langs de Dijle met nieuwe universiteitscampus

10 april 2020

16u56 0 Leuven De KU Leuven wil een nieuwe stadscampus bouwen voor haar faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Als alles volgens planning verloopt, komt die er tegen 2025 op de voormalige site van de afdeling geologie in de Redingenstraat. Stad Leuven maakt van de gelegenheid gebruik om zo ook een duurzaam stadsvernieuwingsproject langs de Dijle te realiseren.

De stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, op Barbarahof en Janseniushof zijn intussen gekend en ook de plannen voor de Hertogensite liggen klaar. Nu is de herontwikkeling van de Redingensite aan de beurt. “Dat moet de laatste missing link in het blauwgroene lint van de Dijle in de binnenstad wegwerken”, zegt schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies (CD&V). Stad en KU Leuven bekijken samen hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. “Ook het Koninklijk Atheneum Redingenhof, het Dijlepark en het universiteitsgebouw met parking langs de Schapenstraat zijn mee opgenomen in dit nieuw stadsvernieuwingsproject”, stelt de schepen.

De verruiming maakt het mogelijk om de nieuwe stadscampus te koppelen aan een uitbreiding van een groen Dijlepark en aan meer beleving van de Dijle. “Het creëert bovendien kansen voor een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers, voor een betere ruimtelijke invulling en voor gebundelde parkeeroplossingen”, zegt Devlies.

Stad en KU Leuven hebben samen een ontwerpteam geselecteerd die zich momenteel buigt over de concrete plannen. “Hun visie geeft het projectgebied een sterke verankering in de blauwgroene as van de Dijlevallei. De buurt vergroent, de Dijle beleef je volop vanaf een nieuwe verkeersluwe Redingenstraat, het Dijlepark vergroot, maar blijft toch een echt buurtpark”, klinkt het. Ook specifieke doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, mobiliteit, erfgoed, water, natuur en energie worden onderzocht.

Inspraak van buurt

Het studie- en ontwerpproces start nu. “Daarbij is er ook veel aandacht voor ideeën uit de buurt. We zullen, samen met het ontwerpteam, een aantal keer samenzitten met de buurt om ideeën af te toetsen en bij te sturen”, vervolgt schepen Devlies. De informatiemomenten worden uitgesteld tot na de coronacrisis.

Nieuwe stadscampus

De nieuwe stadscampus, voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, wordt een open en doorwaadbare campus en komt er op de voormalige site van de afdeling geologie in de Redingenstraat. Nieuwe publieke plekken ontstaan naast en tussen de gebouwen van de campus. De hoofdtoegang komt eveneens langs de Redingenstraat. Ook de geplande topsporthal voor de Redingenschool krijgt er een plaats.

We willen alle onderzoeksgroepen van de faculteit samenbrengen op één locatie Bart Raymaekers

“Het wordt een duurzame stadscampus van de toekomst, open en levendig voor de buurt, met tegelijkertijd heel veel mogelijkheid voor de faculteit”, licht Bart Raymaekers toe, vicerector Humane Wetenschappen. “We willen alle onderzoeksgroepen van de faculteit samenbrengen op één locatie, in plaats van verspreid over verschillende plaatsen zoals nu het geval is. Met deze nieuwe campus vangen we meteen ook het huidige plaatsgebrek op. We voorzien er ook leslokalen voor kleinere groepen binnen de masteropleidingen en de permanente vorming”, zegt Raymaekers.

CO2-neutraal

“Energie-efficiënte gebouwen en vooruitstrevende technologie moeten het mogelijk maken een fossielvrije en CO2-neutrale campus te realiseren”, zegt Stefaan Saeys, directeur Technische Diensten KU Leuven. “Ook water en groen krijgen maximale aandacht vanuit de ambitie om met deze stadsvernieuwing bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale stad”, besluit Saeys.

Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw van de campus in 2023 starten. Tegen midden 2025 zou de nieuwe stadscampus dan gebruiksklaar moeten zijn.

Wat met de huidige campus?

Het bacheloronderwijs in grotere groepen en de facultaire bibliotheek blijven op de huidige locaties. De universiteit zal de ruimte die vrij komt in de huidige gebouwen van de faculteit gebruiken voor andere doeleinden, maar bekijkt nog de exacte bestemming.