Stad biedt horeca gratis registratietool aan Kim Aerts

08 augustus 2020

12u01 1 Leuven Leuven biedt een gratis registratietool aan voor de lokale horeca. Een gebruiksvriendelijke app moet de verplichte contactopvolging als coronamaatregel vergemakkelijken.

De stad Leuven blijft de plaatselijke handel en horeca volop ondersteunen. “De volgende maanden doen we dat onder meer met de organisatie van kleine en coronaveilige evenementen, zoals ludieke acts in de winkelstraten en aan de terrassen”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

Een van de extra ondersteuningen is de contactopvolgingstool “Is er nog plaats”, waarvan de Leuvense horeca gratis gebruik kan maken. Leuven ging een overeenkomst aan met het bedrijf achter de applicatie. De toepassing voldoet aan alle wettelijke vereisten en is robuust en veilig.

De verplichting van de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 25 juli klanten te registreren zorgde opnieuw voor extra werkdruk bij de horeca-uitbaters en daarom steekt de stad hen een handje toe met de gebruiksvriendelijke app. “Ik heb het zelf uitgeprobeerd en het is heel eenvoudig om je te registreren, zowel voor de horecazaken als voor de klanten. In enkele minuten tijd is iedereen in orde met de nieuwe maatregel. De data worden na veertien dagen automatisch verwijderd”, stelt Geleyns.

Uitbaters registreren zich via de website www.isernogplaats.be en ontvangen de unieke QR-code van hun zaak. Klanten moeten die bij aankomst scannen en hun contactgegevens invullen, waarna ze de ontvangen bevestiging aan de ober tonen. Het horecapersoneel kan klanten ook zelf registreren als die geen smartphone of codescanner hebben. De menukaart kan aan de app gekoppeld worden.