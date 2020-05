Stabiele coronacijfers in UZ Leuven Bart Mertens

28 mei 2020

17u00 0 Leuven In UZ Leuven worden nog 15 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er twee meer in vergelijking met woensdag maar ondanks die lichte stijging blijft het aantal patiënten met een bevestigde besmetting stabiel.

UZ Leuven is referentielabo voor het testen van het coronavirus COVID-19 en vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. In het Leuvense ziekenhuis worden momenteel 15 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. Stabiele cijfers in vergelijking met woensdag. Toen werden er in UZ Leuven 13 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan lagen er 4 patiënten op intensieve zorg, waarvan 3 aan een beademingstoestel. Het aantal positieve coronatesten blijft ook erg laag. In totaal deed UZ Leuven al testen bij 39.209 patiënten, waarvan 5.263 testen positief waren. Op woensdag gebeurden er in het Leuvense labo nog 160 testen waarvan er slechts 3 positief waren.