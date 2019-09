Sprekersklok debuteert met succes op Leuvense gemeenteraad Bart Mertens

24 september 2019

18u48 1 Leuven In juni van dit jaar werd het nieuwe huishoudelijk reglement van de Leuvense gemeenteraad goedgekeurd. Eén van de belangrijkste wijzigingen was de invoering van een sprekersklok die zopas haar debuut maakte op de gemeenteraad. Met succes want de gemeenteraad was al afgelopen omstreeks 22.35 uur.

Drie, vijf of zeven minuten, dat zijn de tijdslimieten voor de tussenkomsten voor raadsleden én voor het college. Tijdens de vorige legislatuur liepen de gemeenteraadszittingen wel eens uit tot ver voorbij middernacht maar dat zag nieuwe voorzitter Dorien Meulenijzer niet zitten. “Ik streef naar een inhoudelijk sterk maar in tijd beperkt debat door het invoeren van een tijdslimiet”, aldus Dorien Meulenijzer die touwtjes opvallend strak in handen houdt tijdens de zittingen. “Als compenserende maatregel kunnen gemeenteraadsleden één keer extra aan het woord komen per agendapunt en kunnen ze ook reageren op vragen van andere raadsleden. Nieuw is bovendien het invoeren van de actuavraag.”

Hasselt

Normaal was de sprekersklok vorige maand al van de partij maar toen bleek het systeem nog niet op punt te staan. “Deze maand werd de klok getest en goed bevonden om te gebruiken”, aldus Dorien Meulenijzer die de gemeenteraad mocht afsluiten omstreeks 22.35 uur. Daar zat de agenda voor iets tussen maar de klok speelde toch ook haar rol. De Leuvense gemeenteraad gebruikt overigens dezelfde klok als de stad Hasselt. “De klok wordt op een scherm geprojecteerd en geeft een signaal als de tijd op is”, besluit voorzitter Dorien Meulenijzer.