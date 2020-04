Sprankeltje hoop in coronatijden: bloemenpracht op Rector De Somerplein Bart Mertens

02 april 2020

13u30 0 Leuven Op het Rector De Somerplein in Leuven heeft de lente haar intrede al gedaan. Het plein is gehuld in een bloemenpracht en dat geeft in deze droevige coronatijden toch een zekere troost.

Het Rector De Somerplein werd in het verleden al eens omschreven als een soort snelweg voor bussen in hartje Leuven maar dankzij de aanplanting van zo’n 7.000 planten en bloemen is het toch uitgegroeid tot een groene oase in de stad. Meer dan geslaagde vergroening van een grijs plein. Als het goed is moet het ook gezegd worden, zeker in een tijd waarin bloemen en planten troost kunnen bieden aan de mensen die veroordeeld zijn tot zoveel mogelijk thuis blijven.