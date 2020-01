Sportoase Wilsele-Putkapel lokte vorig jaar 200.000 bezoekers EDLL

10 januari 2020

13u45 1 Leuven De Sportoase Wilsele-Putkapel maakte de balans op van vorig jaar en lokte zo'n 200.000 bezoekers. Meer dan 7.500 mensen namen deel aan de georganiseerde groepslessen van het sportcomplex.

De sportoase Wilsele-Putkapel opende in september 2018. Intussen is het sportcomplex een gevestigde waarde geworden in Wilsele en de ruime omgeving van Leuven. Afgelopen jaar vonden bijna 200.000 bezoekers hun weg naar het sportcomplex. Daarvan leerden meer dan 850 kinderen op een sportieve manier zwemmen. Ook het aanbod van zwemlessen en groepslessen slaat duidelijk aan, want de Sportoase Wilsele-Putkapel telt bijna 7.500 deelnemers in 2019. Het zwemcomplex zal ook in 2020 de gekende concepten van zwemfestijn, de Antwerp 10 Miles, de onderwater paasei-raap en het BK-bommetje doortrekken. Het weekend van 18 en 19 januari is iedereen welkom om kennis te maken met het totaalaanbod van het sportcomplex. Meer informatie vind je op www.sportoase.be