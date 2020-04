Sportoase TV is een succes: meer dan 20.000 kijkers JSL

13u16 0 Leuven Sportoase sloot als eerste in haar sector de deuren op donderdag 12 maart . Zoals steeds heeft Sportoase ook nu het beste voor met de gezondheid van België en richtte het ‘Sportoase TV’ op. Op woensdag 18 maart ging de eerste aflevering online op www.sportoase.be en dat werd meer dan gesmaakt. Ondertussen vonden al meer dan 20.000 mensen de weg naar dit ‘fitte’ kanaal .

Sportoase biedt een gezondheidsplatform voor iedereen aan. Elke leeftijdscategorie of niveau kan terecht op Sportoase TV. Zo hebben ze specifieke challenges en bewegingsoefeningen voor kinderen, maar ook aangepaste workouts voor senioren en beginners. “We brengen zelfs onze coaches tot in de woonkamers met uitdagende oefeningen per spiergroep, zo kan er dagelijks zelf gekozen worden welke spieren er aan het werk gezet worden”, klinkt het. “Naast deze workouts en bewegingsoefeningen zorgen we er samen met gezondheidsicoon en bewegingswetenschapper, Sonja Kimpen, voor dat iedereen de eventuele extra kilo’s tijdens deze quarantaine de baas kan blijven dankzij een dagelijkse voedingstip. Specialiste in het vak en ex-triatlete, Sofie Goos, maakt bovendien elke aflevering compleet met een motiverende looptip. Elke maandag en donderdag, stipt om 16u, worden er via de website www.sportoase.be en het Sportoase YouTube-kanaal een volledig nieuwe aflevering en een workout online geplaatst.”