Sportoase Philipssite lokte vorig jaar meer dan 618.000 bezoekers Dat zijn er zo’n 10.000 meer dan in 2018 EDLL

14 januari 2020

18u44 0 Leuven De Sportoase Philipssite maakte de balans op van vorig jaar en lokte meer dan 618.000 bezoekers. Dat zijn er in totaal zo'n 10.000 meer dan in 2018. Dat recordaantal kwam onder meer door de hete zomerdag van 25 juli waarop het zwembad maar liefst 2.235 zwemmers mocht ontvangen.

De sportoase Philipssite is al 15 jaar een gevestigde sportwaarde in Leuven. Afgelopen jaar vonden meer dan 618.000 bezoekers hun weg naar het sportcomplex. Sportoase Philipssite ontvangt dagelijks scholen, bedrijven en particuliere klanten en dat van 7 uur ’s morgens tot 22u30 ’s avonds. En dat slaat duidelijk aan. In vergelijking met 2018 heeft het zwemcomplex in 2019 in totaal 10.000 extra bezoekers ontvangen. Het zwemcomplex zal dan ook in 2020 de gekende concepten van zwemfestijn, de Antwerp 10 Miles, de onderwater paasei-raap en het BK-bommetje doortrekken.

Het weekend van 18 en 19 januari is iedereen welkom om kennis te maken met het totaalaanbod van het sportcomplex. Tot en met 19 januari biedt de Sportoase iedereen overigens een vrijblijvende gezondheidsanalyse aan. Meer informatie vind je op www.sportoase.be.