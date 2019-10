Sportoase Leuven in zee met gezondheidscoach Sonja Kimpen Bart Mertens

15 oktober 2019

13u00 1 Leuven Sportoase en Sonja Kimpen investeren samen in uw gezondheid. Dat laat algemeen directeur Michaël Schouwaerts van Groep Sportoase weten. Meer concreet gaat Sportoase samen met Kimpen mensen op een humoristische maar onderbouwde manier op weg te helpen om gezonder te leven.

Eén op de twee Belgen kampt met overgewicht en net geen 16 procent is obees. Dat blijkt uit een recente studie van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Reden genoeg voor Sportoase om haar verantwoordelijkheid als marktleider in de uitbating van zwembad- en sportinfrastructuurcentra op te nemen. Algemeen directeur Michaël Schouwaerts kondigt trots aan dat Group Sportoase –met vestigingen in Leuven en Wilsele- gaat samenwerken met gezondheidscoach Sonja Kimpen.

Gezond voedingspatroon

“We gaan een intense samenwerking aan om mensen op een aangename en humoristische maar toch sterk onderbouwde manier op pad te helpen om gezonder te leven”, klinkt het. “Vandaag de dag neemt het aantal rokers en aantal gebruikers van alcohol boven 15 jaar af. Het aantal mensen dat ook het belang van een gezond voedingspatroon gekoppeld aan meer bewegen juist inschat blijft tegelijk verbazingwekkend klein. Sportoase Leuven nodigt op 24 oktober iedereen uit voor een ‘motivational speech’ van Sonja Kimpen om 20 uur. Verwacht je niet aan een zware of saaie clinic maar wel aan een energieke voordracht die bestemd is voor alle leeftijden en doelgroepen. En dit met slechts één doel: mensen overtuigen dat je op een leuke manier energieker en gezonder door het leven kan stappen zonder dat je daarvoor zwaar op dieet moet of fanatiek moet trainen.”

Sportoase-leden hoeven niet te betalen, voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro per persoon. Meer info en inschrijvingen via www.sportoase.be