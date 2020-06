Sportoase Leuven en Wilsele open vanaf 1 juli: “Reserveren en tijdslot van maximum 2,5 uur” Bart Mertens

25 juni 2020

12u37 2 Leuven Ze hebben er lang op moeten wachten maar vanaf 1 juli mag er weer gezwommen worden van de Nationale Veiligheidsraad. Sportoase Leuven en Sportoase Wilsele openen die dag al vroeg de deuren maar zwemmen moet wel gebeuren op een gecontroleerde manier. Ook de provincie Vlaams-Brabant is in volle voorbereiding van de heropening van de zwembaden.

Goed nieuws voor de zwemmers onder ons want vanaf 1 juli mag het weer van de Nationale Veiligheidsraad. Bij Sportoase, met vestigingen in Leuven en Wilsele, is men enorm verheugd maar tegelijk is algemeen directeur Michaël Schouwaerts zich er wel van bewust dat zwemmen in coronatijd op een gecontroleerde manier moet gebeuren. “Alle zwemfaciliteiten -waaronder ook de recreatiebaden, wellness en glijbanen- zullen opnieuw toegankelijk zijn vanaf 8 uur. Omdat we steeds een ‘healthy distance’ willen waarborgen zal reserveren voor een zwembeurt tijdelijk verplicht zijn. Bij reservatie wordt er een tijdslot toegewezen van 1,5 uur inclusief omkleedtijd voor baantjeszwemmen en 2,5 uur inclusief omkleedtijd voor recreatief zwemmen. Omkleden, douchen en naar het toilet gaan is mogelijk en we zorgen er steeds voor dat ook hier anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Om voldoende comfort en vertrouwen te geven heeft Sportoase ook extra maatregelen genomen om de gezondheid van bezoekers een medewerkers te bewaken. Zo wordt aan de ingang de temperatuur van elke bezoeker gescand. We voorzien ook voldoende handgel en de kleedkamers worden voortdurend ontsmet.”

Provinciedomein

Ook bij de provincie Vlaams-Brabant zijn de voorbereidingen volop bezig want ook de openluchtzwembaden mogen opnieuw open vanaf 1 juli. “De zwembaden van de Vlaams-Brabantse provinciedomeinen bereiden zich voor maar daar komt heel wat bij kijken”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “De nodige afstand moet op elk moment bewaard kunnen worden en de hygiënevoorschriften moeten worden gerespecteerd.”

Eind deze week geeft de provincie meer details over de heropening van haar zwembaden in openlucht in de provinciedomeinen.