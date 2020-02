SportKompas wijst kinderen de weg naar juiste sport Bart Mertens

10 februari 2020

17u48 1 Leuven Tofsport brengt het SportKompas naar de Leuvense lagere scholen. Meer concreet gaat het om een tool die kinderen helpt bij de keuze van de juiste sport. “Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde test die uit 3 onderdelen bestaat: I DO, I LIKE en I AM. Via vijftien beweegoefeningen peilt I DO naar de motorische basisvaardigheden. I LIKE is dan weer een app die peilt naar welke bewegingen het kind leuk vindt. Optioneel kan ook nog de I AM vragenlijst afgenomen worden die toetst naar de motivatie van het kind om te sporten. Schepen van Sport Johan Geleyns is enthousiast over het grote aantal ingeschreven klassen. Meer dan 600 leerlingen uit het derde leerjaar van twaalf Leuvense scholen nemen deel aan de testen. “Dit toont dat er toch behoefte is aan begeleiding bij het introduceren van sport bij kinderen. Ik ben blij dat we als stad in die behoefte kunnen voorzien via deze samenwerking met Tofsport. Het is niet altijd evident om te ontdekken waar je interesses en je talenten liggen en dat geldt ook voor sport. Het zou toch zonde zijn als kinderen daardoor gaan denken dat sporten niet voor hen is weggelegd, bijvoorbeeld omdat ze niet hetzelfde leuk vinden als vrienden of familie.”