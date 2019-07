Sporthal Rijschool krijgt een nieuwe vloer EDLL

12 juli 2019

12u35 0

De sporthal in de Rijschoolstraat in Leuven krijgt na dertig jaar een nieuwe vloer. De huidige vloer is versleten en aan vernieuwing toe. Wanneer de werken juist zullen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Het bestuur van de sporthal wacht nog op de beslissing van het college. “We houden wel rekening met de bezetting van de clubs want de werken zullen enkele weken duren en in de zomerperiode is het sowieso minder druk”, klinkt het bij het bestuur. Als alles goed verloopt, zouden de werken eind deze zomervakantie nog starten. In het slechtste geval zal het pas voor de zomer van volgend jaar zijn. Het bestuur van sporthal Rijschool kiest voor een nieuwe vloer die zowel slijtvast als comfortabel is. Ook de nieuwe vloer moet het toelaten dat er evenementen worden georganiseerd en dat de hockey op rolschaatsen kan blijven doorgaan.