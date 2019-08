Sport boven in Leuven: indrukwekkend Polsstokgala en massa volk voor Night Run Bart Mertens

25 augustus 2019

16u00 1 Leuven Leuven toonde zich afgelopen zaterdag van haar meest sportieve kant met de achtste editie van de Tofsportnacht. Na een jaartje afwezigheid was het Polsstokgala op de Oude Markt opnieuw van de partij en dat kon het publiek op de zonovergoten en volgelopen terrassen wel smaken. Ook de Night Run kon rekenen op de nodige belangstelling en vooral op een massa deelnemers.

Met het einde van een mooie muzikale zomer in Leuven in zicht was het hoog tijd om het sportieve karakter van de stad nog eens in de verf te zetten. Naar goede gewoonte doet de stad Leuven dat met de Tofsportnacht die afgelopen zaterdag op het programma stond. Het event is ondertussen een klassieker en keerde dit jaar terug naar het succesconcept het Polsstokgala op de Oude Markt en de Night Run door historische gebouwen. Vorig jaar gaven de polsstokspringers nog ‘forfait’ omdat de Leuvense Tofsportnacht in concurrentie zat met een andere polsstokwedstrijd, maar nu was het dus opnieuw genieten van de meest indrukwekkende atletiekdiscipline vanop de volgelopen terrassen.

“Het Polsstokgala begon ooit op het Ladeuzeplein, verhuisde naar de Grote Markt en keerde dit jaar opnieuw terug naar de Oude Markt. Nog meer ambiance, een nog hoger niveau en nog dichter bij de atleten. Een internationale polsstokwedstrijd in het historische stadscentrum van Leuven blijft toch iets bijzonders. Dit uitzonderlijke evenement biedt elke keer opnieuw een onvergetelijke zomeravond met spectaculaire topsport in een unieke omgeving”, aldus de organisatoren.

Ook de Leuven Night Run kan terugblikken op een zeer geslaagde editie. Een massa deelnemers en een enthousiast publiek dat de lopers aanmoedigde om vol te houden in de warme temperaturen. “De Leuven Night Run is een bruisende loop die haar weg door de binnenstad baant. Voor één keer werd het parcours eens niet vrijgemaakt van alle hindernissen, integendeel. Het pad vol hindernissen zoals trappen, boomstammen, balen stro... stuurde de deelnemers uiteraard ook door de historische gebouwen van Leuven.” Meer info: https://www.tofsportnacht.be

