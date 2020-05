Spoorwegpolitie Gent klist dader van inbraak in Leuven Kim Aerts

27 mei 2020

De spoorwegpolitie van Gent heeft zondagavond rond 23.30 uur een inbreker kunnen klissen die buit had gemaakt in Leuven. De dronken reiziger zat op de trein met eindhalte Gent. De man had een gitaar en bongo bij zich. De politie trof bij de fouille ook nog twee gsm’s, een zonnebril en een identiteitskaart op naam van een vrouw uit Leuven aan. De Leuvense politie ging langs bij de vrouw en ontdekte zo dat er was ingebroken in een huis dat aan haar familie toebehoort in de Schrijnwerkersstraat in Leuven. De aangetroffen muziekinstrumenten werden gestolen uit het huis, samen met nog juwelen en andere waardevolle voorwerpen die nog niet werden teruggevonden.

Het parket van Leuven besliste om een gerechtelijk onderzoek te vorderen tegen de 29-jarige verdachte, die illegaal verblijft in België. Hij werd voorgeleid op verdenking van diefstal met braak en aangehouden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.