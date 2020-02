Spooroverweg Heverlee tijdelijk afgesloten door persoonsongeval EDLL/JSL

18 februari 2020

12u40 0

De spooroverweg op de Naamsesteenweg in Heverlee werd vanmiddag tijdelijk afgesloten door een persoonsongeval. De politie kwam ter plaatse. “De spooroverwegen op de Naamsesteenweg en de Hertog Engelbertlaan zijn gesloten wegens een persoonsongeval. Er werd een omleiding voorzien”, liet de politie van Leuven weten. De persoon is rond 12 uur aangereden door een trein aan de halte Hertog Engelbertlaan, net voor Heverlee station. De trein kwam van Ottignies richting Leuven. De overwegen werden rond 13 uur opnieuw vrij gemaakt voor doorgaand verkeer. Het treinverkeer ligt momenteel wel nog stil tussen Leuven en Sint-Joris-Weert in beide richtingen.