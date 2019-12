Spoorloos 3000 reageert op afvoeren Perron 3000: “Tijd nodig om vertrouwen te herstellen” Bart Mertens

03 december 2019

19u30 0 Leuven Spoorloos 3000 is tevreden dat onderwijsproject Perron 3000 wordt losgelaten door de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle. Spoorloos 3000 werd opgericht uit protest tegen de geplande fusieschool maar het platform blijft wel waakzaam. “We waarderen de uitgestoken hand maar neutrale bemiddeling is waarschijnlijk wenselijk”, klinkt het.

Perron 3000 wordt losgelaten…Die boodschap van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle werd op applaus onthaald door de vele leden van Spoorloos 3000. Dat platform verenigt alle betrokken partijen die de geplande fusieschool tussen het Paridaensinstituut, Heilige-Drievuldigheidscollege en Sint- Pieterscollege niet zagen zitten. “We zijn hier uiteraard zeer blij mee”, zegt Ingeborg Verheyden van Spoorloos 3000. “Het schoolbestuur erkent dat er fouten werden gemaakt en dat Perron 3000 niet langer houdbaar was. We appreciëren ook de excuses die worden uitgesproken en de uitgestoken hand.”

Het vertrekpunt is de kracht die de huidige scholen kenmerkt. Een zesjarige school waarin goede zorg wordt geboden, hoort daar voor ons bij Ingeborg Verheyden van Spoorloos 3000

De rust kan nu weerkeren maar toch blijven de leden van Spoorloos 3000 waakzaam. “Perron 3000 veroorzaakte veel stress en werd ervaren als een gebrek aan appreciatie voor het werk van de leerkrachten. Dit bericht brengt terug rust en laat toe om opnieuw te focussen op de modernisering die net met succes werd opgestart. Ook voor de leerlingen komt dit op tijd want zij kunnen zich nu concentreren op de examens. Maar…de formulering blijft wel nog vaag. We lezen: “Het proces naar Perron 3000 wordt losgelaten.” Betekent dit ook dat de plannen van Perron 3000 worden afgevoerd? We vinden het nodig om de problemen in het Leuvense onderwijs in kaart te brengen zodat we hierop de gepaste antwoorden kunnen bieden, samen en in vertrouwen. Het vertrekpunt daarbij is de kracht die de huidige scholen kenmerkt. Een zesjarige school waarin goede zorg wordt geboden, hoort daar voor ons bij. Laten we dit onderzoek grondig doen, bijgestaan door mensen met de nodige expertise. Alvorens aan dit proces te beginnen, is het noodzakelijk dat de vertrouwensbreuk wordt hersteld. Neutrale bemiddeling is waarschijnlijk wenselijk. Er is veel werk aan de winkel en hier is tijd voor nodig”, besluit Ingeborg Verheyden. Meer info: www.spoorloos3000.be