Spookrijder rijdt zich vast aan de Lüdenscheidsingel EDLL

11 november 2019

Zondagnacht heeft een spookrijder zich vastgereden aan de Lüdenscheidsingel in Leuven. Een 29-jarige vrachtwagenchauffeur reed in de tegengestelde richting de ring op. De vrachtwagen uit Oekraïne kwam van de E314 afrit Herent en wilde richting AB Inbev rijden. Ter hoogte van de werken aan de Lüdenscheidsingel kwam de spookrijder vast te zitten door tegenliggers die in de juiste richting reden, maar niet konden passeren. De bestuurder moest met zijn vrachtwagen achterwaarts terugrijden tot hij op de Mechelsesteenweg kon draaien. De man had niet gedronken, maar moest wel onmiddellijk een boete betalen voor de verkeersovertreding.