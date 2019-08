Spoedprocedure om nieuwe waterleiding te leggen na waterlekken op Holsbeeksesteenweg ADPW

07 augustus 2019

Heel wat bewoners van de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo hebben de afgelopen dagen te maken gekregen met waterlekken. De oorzaak: een waterleiding die zijn beste tijd al lang gehad heeft. Daardoor kwam er modder op de straat te liggen, zeer tot ongenoegen van enkele buurtbewoners. Door het waterlek kwamen de bewoners ook zonder water te zitten. De bewoners vroegen om maatregelen van de stad Leuven en die lijken er nu aan te komen.

“De stad Leuven heeft aan De Watergroep laten weten dat er bij ‘spoedprocedure’ is beslist om De Watergroep toestemming te geven in het ganse traject een nieuwe waterleiding te leggen. Normaal gezien geldt een administratieve procedure om werken in de voetpaden te mogen uitvoeren, maar dit is te dringend. Wij zullen de werken wel achteraf regulariseren. Nood breekt immers wet”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). De Watergroep zal nu zo snel mogelijk een aannemer zoeken om de werken uit te voeren.