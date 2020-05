Spin-off KU Leuven wil internationale markt betreden met nieuwe infectiedetector EDLL

28 mei 2020

10u40 0 Leuven BioRICS, een spin-off van de KU Leuven, heeft software ontwikkeld die infecties detecteert. Met de infectiedetector wil het bedrijf dit jaar internationaal doorbreken. “Virussen in een vroeg stadium opsporen, zal alleen maar belangrijker worden”, klinkt het. Om die ambitie waar te maken haalde de Leuvense spin-off in mei een half miljoen euro op en start het met nieuwe CEO Hans Wilmots de zoektocht naar externe investeerders.

Het Leuvense spin-offbedrijf BioRICS sleepte de voorbije jaren al verschillende contracten binnen. Het bedrijf van KU Leuven-professor Daniel Berckmans overtuigde met zijn gepatenteerde algoritmes onder andere het vermaarde Milan Lab van de gelijknamige voetbalploeg AC Milan (Italië), maar ook Adidas (V.S.) en Getspeed (Duitsland). Het Leuvens bedrijf wil dit jaar internationaal doorbreken, enerzijds met hun bestaande monitor voor stress- en energiemanagement dat burn-outs helpt voorspellen en anderzijds met hun nieuwste infectiedetector.

Het team van Professor Daniel Berckmans krijgt voortaan de hulp van een versterkte managementploeg. Hans Wilmots, de voorbije 9 jaar CEO van het advieskantoor BDO België, zal BioRICS als nieuwe CEO verder uitbouwen. Ook Edward de Boer, de voorbije 16 jaar CEO van het sporttechnologiebedrijf Inmotio, zal als Sales & Business Developer de internationale verkoop mee uitbouwen. Daarvoor haalde de scale-up in mei 500.000 euro op bij zijn eigen aandeelhouders. “De kapitaalverhoging van een half miljoen euro getuigt van vertrouwen. De komende jaren zullen we steeds vaker met nieuwe virussen worden geconfronteerd. Ze in een vroeg stadium opsporen, zal alleen maar belangrijker worden. Dat is wat onze infectiedetector zal doen”, zegt Hans Wilmots, kersvers CEO BioRICS.

Om hun internationale ambities waar te maken zoeken Hans Wilmots en zijn team de komende maanden een externe investeerder. “Nu BioRICS er in slaagt infecties te detecteren, is het nodig om gestructureerd en met een internationale mindset naar de markt te stappen”, besluit oprichter Daniel Berckmans.