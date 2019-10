Spierbundels van Bar-Code krijgen Golden Buzzer bij Belgium’s Got Talent EDLL

12 oktober 2019

16u10 2 Leuven De mannen van Bar-Code hebben vrijdagavond een sterke prestatie neergezet in het VTM-programma Belgium’s Got Talent. Een nieuwe betekenis van gymnastiek en gewichtheffen: dat is in een notendop Bar-Code. Hun optreden kon de kijkers duidelijk smaken, want de Leuvenaars kregen meteen een Golden Buzzer.

Afgelopen vrijdagavond was het weer zover: de vijfde auditie-aflevering van Belgium’s Got Talent op VTM. Onze regio werd, naast operazangeres Camille uit Keerbergen, ook vertegenwoordigd door de Leuvense spierbundels van Bar-Code. Zij gooiden hun lichamen in de strijd en brachten heel wat entertainment in een mix van gymnastiek, trampolinespringen, parcours, gewichtheffen en calisthenics. Hun spectaculaire show zorgde voor een rechtstreeks ticket naar de studioshows, want kijkend Vlaanderen gaf hen de Golden Buzzer. “We hadden niet verwacht dat we meteen de Golden Buzzer zouden krijgen. Elke aflevering zijn er heel wat sterke acts en ook gisteren was het spannend”, zegt Sebastiaan François (31) van Bar-Code.

Zo'n drie jaar geleden startten Sebastiaan, Brecht en Anthony met trainen. “We woonden samen in een huis en gingen geregeld naar de fitness. Maar na een tijd vonden we dat ‘te gewoon’ en zochten we naar meer uitdaging”, aldus Sebastiaan. De drie vrienden vonden die uitdaging in ‘calisthenics’, of beter gezegd trainen met eigen lichaamsgewicht. “We trainden dan meer op bepaalde moves en vaardigheden zoals pompen en handstanden”, zegt de Leuvenaar.

De drie Leuvenaars huren samen een turnzaal in Kessel-Lo die ze openstellen voor publiek. “We wouden testen of er in Leuven meer interesse was voor calisthenics en dat bleek het geval. De acht personen waarmee we deelnemen aan Belgium’s Got Talent trainen bij ons en maken deel uit van ons showteam. We trainen nu ongeveer anderhalf jaar samen”, aldus Sebastiaan. Het mannelijk geweld van Bar-Code is tussen 17 en 31 jaar oud en traint momenteel drie keer per week.

Of de spierbundels van Bar-Code hun prestatie van gisteren kunnen overtreffen, blijft nog de vraag. “In de volgende ronde gaan we proberen om meer binnen een thema te werken. De laatste maanden hebben we geoefend op meer risicovolle en gevaarlijke oefeningen. In combinatie met visuele effecten wordt het nog spectaculairder”, klinkt het. De avonturen van Bar-Code zijn mee te volgen via Belgium’s Got Talent op VTM.