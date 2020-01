Spierbundel Niels (29) is een van de avontuurlijke Vlamingen die dingt naar de titel van Robinson 2020 EDLL

11 januari 2020

12u21 4 Leuven Niels Mattheus (29) is een van de Vlamingen die deelneemt aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De spierbundel uit Leuven is naar eigen zeggen een sociale, maar vooral fysiek sterke kandidaat. Benieuwd of hij alle eilandraden overleeft en staande houdt bij de proeven.

Acht onbekende Belgen en acht onbekende Nederlanders gaan 32 dagen lang de bikkelharde strijd aan met zichzelf, elkaar en de natuurelementen op een onbewoond eiland. De 29-jarige Niels is een van de Vlamingen die de avontuurlijke uitdaging aanging. De accountmanager is alvast een trotse Leuvenaar. “Ik woon in het centrum van Leuven en zal daar altijd blijven wonen. Leuven is gewoon een super vette stad”, aldus Niels. De Leuvenaar is sociaal, sportief en sterk. In zijn vrije tijd is hij te vinden bij de voetbalploeg Sportief Rotselaar en gaat hij graag met zijn vriendin en vrienden op stap.

De keuze om deel te nemen aan Expeditie Robinson kwam dan ook niet geheel onverwacht. “Ik ben al jaren een enorme fan van Expeditie Robinson. Ik heb altijd gezegd: dat is iets wat ik graag eens zou doen. Toen ik zag dat ze kandidaten zochten voor een nieuw seizoen heb ik me als de bliksem ingeschreven”, zegt Niels enthousiast. “Ik ben al heel mijn leven een sportman en vind het leuk om in competitie te gaan met andere mensen. Daarnaast ben ik natuurlijk avontuurlijk en hou ik van verre reizen.”

Winnersmentaliteit

Niels is bloedfanatiek en wil echt winnen. “Aangename of minder aangename proeven, ik ga er altijd voluit voor want ik kan héél slecht tegen mijn verlies. Of we nu monopolie of FIFA spelen, ik kan niet tegen mijn verlies. Ik keek er naar uit om die Nederlanders te verslaan”(lacht). Zijn tactiek op het eiland omschrijft hij als volgt: “Ik kan van mijn hart een steen maken en heb weinig moeite met knopen doorhakken. Daarnaast ben ik ook vrij atletisch én gemakkelijk in de omgang. Het is een fysiek en mentaal spel, maar ik ben toch vrij sterk in het mentale aspect”, aldus Niels.

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging voor Niels was de ‘echtheid’ van het programma. “Er is niets opgezet. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging: de realiteit dat het puur was. De programmamakers verborgen zelfs hun horloge. Je begint echt op een verlaten eiland vanaf nul. Overleven is makkelijker gezegd dan gedaan”, zegt Niels.

Zijn deelname aan Expeditie Robinson heeft de Leuvenaar toch laten stilstaan bij de wereld waarin we vandaag leven. “Ik ben altijd verwend geweest door mijn grootmoeder en had nooit iets tekort. Maar als je dan eens beseft hoe het is om niets te hebben en alles zelf te moeten regelen... Dat is heel uitdagend”, zegt de Leuvenaar. “Als ik nu bijvoorbeeld met vrienden ga eten, zeg ik: gsm’s aan de kant. We worden zo snel afgeleid en dat heb ik afgeleerd”, aldus Niels. “Ik zou alleszins elke dag opnieuw deelnemen.”

Of de Leuvense spierbundel de eilandraden overleeft, zich staande houdt bij de proeven en er vandoor gaat met de winst zie je vanaf 23 januari op VIER.