Spelwinkel breidt uit tot bordspel-café: “Heel ons team heeft hiervoor speciaal een opleiding tot barista gevolgd” EDLL

20 februari 2020

16u06 5 Leuven De spelwinkel Demo-spel aan de Sint-Hubertusstraat in Leuven pakt uit met een totale herinrichting. Van zelfgemaakte koffies tot lokale biertjes: de winkel heeft er voortaan een bordspel-café bij.

De spelspeciaalzaak Demo-Spel is al zes jaar een gevestigde waarde in Leuven. Bij Demo-spel vind je gezelschapsspelen en miniature games voor jong en oud. Wie zin heeft om een bordspel te spelen met vrienden of familie en daarbij te genieten van een lokaal biertje of huisgemaakte koffie is er voortaan ook aan het juiste adres. De spelwinkel breidt namelijk uit met een nieuw café-concept. “In ons café vragen we je niet alleen wat je wil drinken, maar ook wat je wil spelen. Het is een trend die in Canada is gestart en stilletjes aan overwaait naar Europa”, vertelt zaakvoerder Robin Jehaes.

In het nieuwe café ligt de focus op koffie, thee en lokale biertjes. “Niet de standaard formules. We leggen de lat ietwat hoger met bijvoorbeeld een selectie van Crusio-thee uit Nederland of speciale biertjes van brouwerij Het Nest. Denk maar een Koekedam of HertenHeer-bier”, zegt de uitbater. “Ons voltallig team volgde zelfs speciaal een opleiding tot barista om heerlijke koffies aan te bieden”, aldus Robin.

60 personen

Het nieuwe café is een aanvulling op de spelwinkel, die na de herinrichting ook gewoon blijft bestaan. “We hebben plaats voor een 60-tal personen en organiseren geregeld evenementen. Daarom wilden we het niveau omhoog tillen en hier iets meer mee doen”, zegt Robin. Op termijn zal je in het bordspel-café ook kunnen eten. “Er is plaats voorzien voor een oven, dus over enkele maanden is het ook de bedoeling dat er gegeten kan worden”, klinkt het nog. Op zaterdag 7 maart opent het nieuwe café van Demo-Spel officieel de deuren.