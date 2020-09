Spelletjesavond in fakbar blijkt verdoken cantus Joris Smets

22 september 2020

13u31 6 Leuven Het was maandagnacht opnieuw heel druk in Leuven en de politie had de handen vol. Een opmerkelijke vaststelling werd gedaan bij een Leuvense fakbar. Daar hadden studenten een spelletjesavond georganiseerd en die aangegeven bij het stadsbestuur, maar tijdens controle van de politie bleek het om een cantus te gaan.

De politie controleerde naast alle horeca ook alle aangemelde studentenactiviteiten. Daarvan moesten er twee stilgelegd worden. “Een daarvan was een verdoken cantus in een fakbar”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Dat ging zogezegd om een spelletjesavond, maar toen we aankwamen, waren er vijftien mensen aan het zingen en springen. Ze hadden zelfs wat gezelschapsspelen op de tafels uitgestald om de schijn hoog te houden.” De organisatoren hebben een proces-verbaal gekregen en zullen een boete van 750 euro moeten betalen.