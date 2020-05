Speeltuinen in provinciedomein openen zaterdag Bart Mertens

29 mei 2020

09u00 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant heropent zaterdag de speeltuinen in het provinciedomein in Kessel-Lo. “Spelen is er opnieuw toegelaten maar wel met respect voor de veiligheidsmaatregelen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Nadat de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week groen licht gaf voor de heropening van speeltuinen heeft de provincie Vlaams-Brabant besloten om alle speeltuinen in de provinciedomeinen te heropenen vanaf zaterdag 30 mei. “Kinderen kunnen weer naar hartenlust ravotten in onze domeinen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. “Om de veiligheid van de kinderen, hun ouders en het provinciepersoneel te waarborgen, moet men zich uiteraard wel houden aan de maatregelen. Zo mogen er maximum 20 kinderen onder 12 jaar aanwezig zijn in de speeltuin. Ouders moeten zich uiteraard houden aan de richtlijnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden. Het dragen van een mondmasker is ook aangeraden.”