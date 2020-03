Speeltuin provinciaal domein blijft bezoekers trekken. Viroloog waarschuwt voor “infectieketting” Kim Aerts

15 maart 2020

16u23 0 Leuven Het provinciaal domein in Kessel-Lo blijft dit weekend een populaire plek om even de zinnen te verzetten in tijden van corona. Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt voor “infectieketting” als mensen op die manier blijven buitenkomen.

Opvallende beelden in de speeltuin van het provinciaal domein zaterdag en zondag. Ouders en kinderen blijven er samenkomen. Ze klauteren er samen in bomen en op de speeltuigen. “Wat moeten we anders met de kinderen doen?”, is een vaak voorkomend antwoord. Viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht is nochtans duidelijk. “Het principe dat we willen hanteren is dat we bestaande groepen niet uit elkaar moeten trekken, maar dat we willen vermijden om groepen te gaan mengen”, zegt Van Gucht. “Kinderen die de hele dag in de klas bij elkaar zitten, kunnen bij elkaar blijven maar als je kinderen uit verschillende scholen gaat laten samenspelen, krijg je manieren waarop het virus op nieuwe plaatsen kan geïntroduceerd worden. Ieder contact waarbij mensen samenkomen die normaal niet samenkomen, houdt een zeker risico in”, is Van Gucht formeel. “Iedereen moet de maatregelen zo strikt mogelijk naleven. De kans dat je iemand besmet is zeer reëel en zo ontstaat er een infectieketting. Dat willen we net vermijden.”

Iedereen welkom

“We hebben nog geen enkele instructie gekregen om het domein te sluiten. Dat is groot genoeg en er zijn nog geen berichten dat daar een enorme toeloop zou zijn. Iedereen is dus nog welkom om te komen wandelen en te komen spelen”, zegt bevoegd gedeputeerde Ann Schevenels.

Karin Derua (Open Vld), burgemeester van Boortmeerbeek, ontving alarmerende berichten over spelende kinderen en ouders in haar dorp in de speeltuin en aan het skatepark. “Aangezien dit nu zeker de bedoeling niet is, vraag ik met aandrang om rekening te houden met de reglementeringen die het crisiscentrum en onze gouverneur Lodewijk De Witte ons opleggen. Indien dit vandaag ook zo is, zal het gemeentebestuur ook deze zone afsluiten voor publieke toegang.”

Zaterdagavond om 17 uur waren er 163 mensen gehospitaliseerd in Belgische ziekenhuizen. Daarvan lagen er 33 patiënten op intensieve, waarvan 23 mensen aan een beademingstoestel liggen.

Meer over Steven Van Gucht