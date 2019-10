Speelterrein Lovensveldwijk is klaar voor de herfstvakantie Bart Mertens

25 oktober 2019

17u00 1 Leuven Speelterrein Lovensveldwijk is aan de vooravond van de herfstvakantie feestelijk ingehuldigd. Kinderen van de wijk Lolanden in Kessel-Lo kunnen dus opnieuw spelen in de vernieuwde speeltuin. “Ze kunnen zich onder meer uitleven op de klim- en speelcombinatie”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

Het is de intentie van het Leuvense stadsbestuur om in de stad om de 400 meter een speelplek te creëren. In wijk Lolanden in Kessel-Lo is dat voornemen alvast waarheid geworden want zopas werd speelterrein Lovensveldwijk officieel ingehuldigd. “De kinderen krijgen een volledig vernieuwde speelplek. Er werd gekozen voor een variatie aan speelelementen. Uiteraard klassiekers zoals een glijbaan, schommel, voetbalveldje, speelhuisje en klimnet maar ook uitdagende en avontuurlijke speelheuvels die de verbeelding stimuleren en aanzetten tot eigen creatief spel”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) die nog meegeeft dat er nog meer nieuwe speelterreinen worden aangelegd, onder meer in de Spaanse Kroon en in tuin De Walque.