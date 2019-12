SpeelOdroom heropent deuren in Ravenstraat Bart Mertens

13 december 2019

16u15 0 Leuven Spel- en ontmoetingsruimte SpeelOdroom heropende vrijdag in een heringericht huis in de Ravenstraat in Leuven.

De SpeelOdroom is weer thuis … Die boodschap zal als muziek in de oren klinken van heel wat ouders. “SpeelOdroom is een heerlijke speelplek voor de allerkleinsten. Baby’s en peuters kunnen er samen met hun ouders of een andere vertrouwde volwassene komen spelen en er andere kleine kinderen en volwassenen ontmoeten”, zegt Els Roeykens, verantwoordelijke van de SpeelOdroom. Al sinds 2008 is SpeelOdroom een spel- en ontmoetingsruimte in het hart van Leuven. Na twee jaar spelen op verplaatsing keert het initiatief terug naar het heringerichte huis in de Ravenstraat 69. De feestelijke heropening staat nu zaterdag op het programma tussen 14 en 18 uur. Meer info: www.speelOdroom.net.