Spaarpot Zwerfkat in Leuven gestolen in Carrefour: “Wij hebben momenteel al geen inkomsten, dit komt heel hard aan” Joris Smets

03 april 2020

19u20 8 Leuven In de Carrefour in Kessel-Lo, op de Diestsesteenweg, is gisteren de spaarpot van Zwerfkat in Leuven gestolen. Op de camerabeelden is te zien dat een onbekende dader aan de haal gaat met de spaarpot. “Dit komt heel hard aan bij ons”, stelt voorzitter Sabine Bovend’aerde. “We hebben in deze tijden van corona al zoveel werk en veel minder inkomsten.”

Zwerfkat in Leuven kreeg vandaag bericht van de politie dat ze gisteren ter plaatse zijn gekomen in de Carrefour in Kessel-Lo. Een onbekende dader ging lopen met de spaarpot van Zwerfkat in Leuven. “De spaarpot was voor 3/4de gevuld”, zegt voorzitter Sabine Bovend’aerde. “Het gaat dus om ongeveer 125 euro. Als de spaarpot vol is dan gaan we die halen en vervolgens storten we het geld op de bank. Daarmee betalen we normaal alle facturen van de dierenarts, kopen we eten en andere nodige zaken. De dader staat blijkbaar op de camerabeelden. Hopelijk voldoende herkenbaar zodat de politie hem kan vatten.”

Inkomsten

De werking van Zwerfkat in Leuven gaat in tijden van corona door. Ze werken enkel met vrijwilligers, dus moesten ze sluiten dan hebben ze geen recht op een premie. “Wij gaan hoe dan ook veel verlies draaien”, stelt Sabine. “We hebben het veel drukker dan normaal in tijden van corona, maar we hebben ook een pak minder inkomsten omdat al onze inzamelactiviteiten niet kunnen doorgaan. We begrijpen dat iedereen het in deze tijden extra moeilijk heeft maar wij zijn vrijwilligers. Wij hebben als asiel momenteel ook geen inkomsten. Dit komt dus heel hard aan bij ons.”

Wie Zwerfkat in Leuven wil steunen kan dat steeds op hun website.