Solidariteitsactie bij AB InBev in Leuven voor besmette collega’s uit Jupille Bart Mertens

10 september 2020

18u30 0 Leuven Bij de Leuvense bierbrouwerij AB InBev heeft donderdag een aantal werknemers actie gevoerd. Aanleiding was de sociale onrust die is ontstaan in Jupille waar coronabesmettingen werden vastgesteld bij enkele werknemers. Eén van die besmette personen ligt zelfs in coma.

Volgens de werknemers in Jupille heeft AB InBev te weinig maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er brak zelfs een staking uit en een overleg met de directie kon de plooien tot op heden niet glad strijken. De werknemers in Leuven die vandaag een solidariteitsactie organiseerden, sluiten zich nu aan bij het protest in Jupille. Ook in de afdeling in Hoegaarden is er vandaag overigens een solidariteitsactie gehouden. De vakbonden blijven er ondertussen bij dat AB InBev te weinig maatregelen heeft genomen. De directie is het daar niet mee eens. In afwachting van een nieuw overleg komt de productie in Leuven en Hoegaarden evenwel niet in gevaar. De horecazaken zullen dus nog niet meteen zonder bier vallen door de solidariteitsacties.