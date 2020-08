Soldenverkoop komt niet van de grond: “Funshoppen met eigen bubbel zou moeten kunnen” Bart Mertens

18u00 0 Leuven De Leuvense middenstand springt vooralsnog geen gat in de lucht van vreugde want het eerste weekend van de solden was geen voltreffer. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen maar sommige handelaars spreken zelfs van een “rampzalige verkoop”. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) pleit er alvast voor om funshoppen binnen de eigen bubbel opnieuw toe te laten.

De uitgestelde soldenperiode ging afgelopen zaterdag van start maar van grote vreugde bij de Leuvense handelaars is na het eerste weekend –inclusief koopzondag- geen sprake. Bij het merendeel van de handelaars viel de verkoop ronduit tegen, ondanks het feit dat de verwachtingen eerder laag waren bij de winkeliers. Sommige handelaars spreken zelfs over een rampzalig eerste soldenweekend, anderen hebben het dan weer over een tegenvaller. Volgens heel wat handelaars is het grote probleem dat funshoppen niet meer is toegelaten en door de stijgende coronacijfers enkel nog runshoppen is toegelaten.

Het is moeilijk te vatten waarom je wel op café of op restaurant mag gaan met je eigen kleine bubbel maar niet samen mag gaan jagen op koopjes tijdens de soldenperiode Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) is het daar volmondig mee eens. “Er was wel volk in de stad maar het was inderdaad niet hetzelfde als anders. Het is moeilijk te vatten waarom je wel op café of op restaurant mag gaan met je eigen kleine bubbel maar niet samen mag gaan jagen op koopjes tijdens de soldenperiode”, klinkt het. “Wat mij betreft is dat logisch en ik pleit ervoor om dat opnieuw te bekijken. In Leuven zijn de coronacijfers opmerkelijk goed en zou het moeten kunnen om met mensen uit je eigen bubbel te gaan winkelen. De Leuvense middenstand is mee slachtoffer van andere mensen die zich elders niet aan de regels hebben gehouden. Toch hoop ik dat de klanten hun vertrouwen behouden en alsnog massaal komen opdagen tijdens de solden. De Leuvense handelaars doen alles om shoppen veilig te maken en slagen wonderwel in hun opdracht. Laat ons hopen dat onze handelaars en onze horeca toch nog iets goed kunnen maken van het geleden verlies tijdens de eerste golf van het coronavirus. Vrees ik voor sluitingen? Tja, de strengere maatregelen zijn een terugval maar ik meen dat de mensen heel snel terug zullen keren naar de winkels en de horecazaken in Leuven. Het is perfect veilig, net dankzij de inspanningen van de stad Leuven en van de uitbaters. Toch zullen niet alle winkels en horecazaken de corona-epidemie overleven maar we proberen dat aantal tot een minimum te beperken in Leuven.”