Solar Team neemt vliegende start en ligt 4de in Australië Bart Mertens

14 oktober 2019

11u57 0 Leuven Hoewel drie teams uit Nederland voorlopig de leiding nemen in de World Solar Challenge ligt het Leuvense Agoria Solar Team op een mooie vierde plaats in de Australische race. Of met andere woorden: de studenten van de KU Leuven hebben een vliegende start genomen en dat is veelbelovend voor het vervolg van de 3.021 kilometer lange race.

Het wereldkampioenschap voor zonnewagens ging zondag van start in de Australische stad Darwin. De Leuvense wagen –de BluePoint- moet 3.021 kilometer afleggen in minder dan zes dagen en is alvast goed vertrokken. Momenteel ligt het team van de studenten van de KU Leuven op de vierde plaats na drie teams uit Nederland. De eerste racedag was hectisch maar de resultaten voor het verdere verloop van de World Solar Challenge zijn veelbelovend. “Het team heeft al 633 kilometer afgelegd en dat is 50 kilometer meer dan vorig jaar. De snelheden liggen hoger omdat we de vorige wagen hebben geoptimaliseerd”, vertelt Jasper Schrijvers.

Strategie

Het team kon de vierde plaats vasthouden en dat is volgens de strategie voldoende om op het einde van de rit als eerste over de finish te rijden. “We reden als snelste het centrum uit en stonden even op de eerste plaats. Nadien is er een gevecht gekomen voor de vier eerste plaatsen met teams die haasje-over speelden. Een zonnewagen voorbijsteken is een hele operatie. Je hebt een lange afstand nodig om veilig voorbij te kunnen steken zonder veel energie te verspillen”, vertelt Dries Ketelslegers die verantwoordelijk is voor de strategie van het Agoria Solar Team.

We hebben hard gewerkt aan de afstelling van de zonnewagen Racepiloot Bert Longin

Eerder kon het Belgische team ook al de vierde plaats bemachtigen in de kwalificaties voor de race. Het was niemand minder dan Leuvenaar en racepiloot Bert Longin die de recordtijd van 2:02.64 liet optekenen op het circuit van Hidden Valley in Darwin. Longin reisde mee af naar Australië om het studententeam te ondersteunen met zijn ervaring. “We hebben hard gewerkt aan de afstelling van de wagen. Ik heb gevoeld hoe de wagen over een circuit kan scheuren en dat belooft voor de rest van de wedstrijd”, aldus Bert Longin.

Blijft de vraag: maakt het team van de KU Leuven echt kans op de zege? Teamleider Willem-Jan Claes is hoopvol maar wil de concurrentie ook niet onderschatten. “Van de vijftig teams zijn er acht die kans maken op de wereldtitel. Het Nederlandse Solar Team uit Delft won de vorige editie en is ook deze keer de te kloppen partij. Ook de concurrenten uit Japan, Amerika en Australië mogen we niet uit het oog verliezen.” Het Agoria Solar Team uit Leuven behaalde op de vorige editie een derde plaats en wordt in de wandelgangen getipt om het Nederlandse team van de troon te stoten. ‘We gaan er alles aan doen om hen voor te blijven tot op de finishlijn”, besluit Willem-Jan Claes die donderdag over de finish wil rijden.