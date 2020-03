Softwaretoepassing Mezuri moet impact van sociaal werk in Leuven in kaart brengen EDLL

09 maart 2020

15u59 0 Leuven Stad Leuven is de winnaar van de ‘Slim in de Stad-prijs’. Dat is een projectsubsidie die de Vlaamse Regering uitreikt aan innovatieve projecten in het kader van het Vlaamse stedenbeleid. Stad Leuven kreeg hiervoor 145.000 euro en dat bedrag wordt gebruikt om de innovatieve softwaretoepassing Mezuri verder te ontwikkelen en de gebruikersgroep te verruimen. Mezuri maakt het mogelijk om de impact van sociaal werk in Leuven in kaart te brengen.

Wie sociaal werk verricht als hulpverlener, coach of begeleider, vindt het soms moeilijk om inzicht te krijgen in het traject dat samen met mensen wordt afgelegd. Wat werkt en wat niet? Is de begeleiding goed op weg of wordt er iets over het hoofd gezien? Wie kan nog betrokken worden? “Begeleidingen van mensen in kwetsbare situaties zijn geen rechte lijn richting een oplossing. Het is altijd een zoektocht die je samen aflegt. Er moeten keuzes worden gemaakt en soms is er twijfel”, zegt Lieven Verlinde, adjunct-coördinator van buurtwerk ’t Lampeke.

De softwaretoepassing Mezuri werd ontwikkeld om het sociaal netwerk te ondersteunen en dergelijke moeilijke trajecten in het sociaal werk tastbaar te maken. Het doel is meer inzicht krijgen in de complexe begeleiding van mensen. In tegenstelling tot klassieke registratie-tools, gaat Mezuri niet over cijfers, maar zet de software mensen en hun rechten centraal. Mezuri laat toe op toegankelijke wijze data te verzamelen en gegevens bij te houden.

Getest en goedgekeurd

Buurtwerk ’t Lampeke ontwikkelde samen met de Leuvense softwarebouwer Kunlabora in 2018 een prototype van Mezuri. De tool werd uitgetest en verfijnd in een pilootproject met de gezinscoaches van Huis van het Kind Leuven en sociaal werkers van het CAW Oost-Brabant. Met het toegekende bedrag gaat de stad Leuven Mezuri nu verder ontwikkelen. “Met Mezuri kunnen ook de kleine stapjes, de kleine realisaties van de begeleidingen zichtbaar worden”, zegt Mithymna Corke, procesbegeleider van de Werf Gezinscoach.