Socialistische beweging herdenkt Bloednacht van 1902:“Zes Leuvense doden in de strijd voor algemeen stemrecht!” Bart Mertens

27 oktober 2019

Vandaag vinden we het vanzelfsprekend dat iedereen ouder dan 18 jaar bij verkiezingen zijn of haar politieke voorkeur kan uiten maar dat is niet altijd zo geweest. Pas na een lange strijd kregen alle volwassen mannen op 16 november 1919 algemeen stemrecht volgens het principe 'één man, één stem'. "Tijdens de Bloednacht van 18 april vielen er zes doden en veertien gewonden in Leuven. Dat mogen we niet vergeten", zegt Louis Tobback (sp.a).

Dit jaar bestaat het algemeen enkelvoudig stemrecht in België honderd jaar. Vandaag is het vanzelfsprekend dat alle volwassenen mogen stemmen maar in een ver verleden was dat wel even anders. Pas op 16 november 1919 mochten mannen voor het eerst naar de stembus volgens het principe ‘één man, één stem’. Voor dat algemeen enkelvoudig stemrecht werd hard gevochten in drie stakingsgolven: 1893, 1902 en 1913. Meer zelfs, het afdwingen van algemeen enkelvoudig stemrecht kostte de socialistische beweging letterlijk bloed, zweet en tranen. Leuven speelde een dramatische rol in die strijd want op 18 april 1902 vielen in de straten van de stad zes doden en veertien gewonden door de kogels van de burgerwacht.

Koning Albert I besefte na WOI dat er iets moest gebeuren en stond algemeen stemrecht toe op 16 november 1919. Het was dat of de revolutie Louis Tobback (sp.a)

“Ondanks die zware tol en de aanhoudende protesten kwam het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen er pas in 1919”, vertelt Louis Tobback (sp.a). “Koning Albert I besefte na de Eerste Wereldoorlog dat er iets moest gebeuren en stond algemeen stemrecht toe op 16 november 1919. Hij deed dat zelfs zonder de noodzakelijke grondwetswijziging maar het was dat of de revolutie. Het feit dat er in de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht doden en gewonden vielen in Leuven geeft ons alle reden om de Bloednacht van 18 april 1902 te herdenken in november. Ik heb één van de gewonden nog persoonlijk gekend. Het was een man die op zijn hoofd een metalen plaat had omdat hij geraakt was door een kogel tijdens de betoging. Ik herinner me dat hij altijd op de stoep zat in de Wijnpersstraat toen ik daar als jongeling passeerde.”

De socialistische beweging in Leuven wil 100 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert in november drie activiteiten. “We willen vanzelfsprekend de slachtoffers herdenken maar tegelijk ook vragen stellen bij de toekomst van onze democratie”, vertelt voormalig Leuvens schepen en auteur Jaak Brepoels (sp.a). “Op woensdag 13 november staat er in het STUK een debat over de democratie op het programma. Op vrijdag 15 november gaan we dan weer terug in de tijd. Tijdens een lezing over de Leuvense bloednacht neem ik de aanwezigen mee naar de woelige strijd voor meer democratie. Ter gelegenheid van de herdenking verschijnt ook het boek ‘De bloednacht van 18 april 1902. Leuven op de bres voor het algemeen stemrecht’ dat wordt uitgegeven door Salsa!.”

Optocht

Op zaterdag 16 november tot slot worden de slachtoffers van de strijd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht herdacht met een optocht door de straten van Leuven. “Bij de verschillende monumenten wordt halt gehouden en hulde gebracht aan de mensen die in Leuven hun leven gaven voor algemeen enkelvoudig stemrecht. Het is de allereerste keer dat de route van de betogers uit 1902 exact wordt gevolgd”, aldus Louis Tobback. “Om 9.45 uur wordt er verzameld op het Pater Damiaanplein in Leuven. met leden van sp.a Vlaams-Brabant, sp.a Leuven, Curieus Vlaams-Brabant, ABVV Vlaams-Brabant, Linx+ en de Socialistische Mutualiteit van Vlaams-Brabant. Maar iedereen is uiteraard welkom want de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht is voor alle mensen van groot belang geweest. Overigens kregen vrouwen pas dertig jaar later dezelfde rechten. Ook dat was een belangrijk kantelpunt in de Belgische politieke geschiedenis dat we moeten koesteren.”