Soap rond ‘Perron 3000' gaat verder: ‘nóg scholen gezocht’ ADPW

01 oktober 2019

18u34 0 Leuven De storm rond de beslissing van de drie Leuvense katholieke scholen om vanaf het schooljaar 2021-2022 te fuseren is nog niet koud, of er komt nog meer controverse aan. Volgens Yannick Persijn van het COC (de Christelijke Onderwijscentrale, red.) zoeken Paridaens, Sint-Pieters en het Heilig Drievuldigheidscollege nóg scholen die aan het project willen deelnemen.

De Raad van Bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle maakte vorige week het toekomstplan ‘Perron 3000' bekend, waarbij de drie plaats maken voor een eerstegraadschool en twee (of meer) campussen voor de daaropvolgende jaren, afhankelijk van wie nog mee in het project stapt. “De drie initiatiefnemende scholen bieden op dit ogenblik alleen ASO aan. Omdat ze een brede eerste graad willen creëren zijn ze op zoek naar scholen die ook TSO- en BSO-richtingen aanbieden om mee te doen. De andere katholieke scholen in het Leuvense hebben tot eind oktober de tijd om te laten weten of ze meedoen”, aldus Persijn. De bezorgdheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten bleek groot, zoals vorige week ook duidelijk werd tijdens protestacties.

“Drie goedwerkende scholen gaan op de schop”, klonk het bij de bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten. “In de plaats komen enkel vraagtekens...veel vraagtekens. Leuven kent op dit moment een grote rijkdom aan scholen. Grote scholen, kleinere scholen, scholen met elk hun unieke schoolcultuur en een niet inwisselbare eigenheid. In dat ruime aanbod vindt elke leerling een school waar hij of zij zich thuis kan voelen”, klonk het.

“Het project is op dit ogenblik absoluut niet gedragen door het personeel. Men gelooft niet dat het nieuwe systeem pedagogisch beter is dan het huidige en een betere leerlingenbegeleiding kan aanbieden. Van de 80 personeelsleden van het HDC hebben er in een brief aan de Raad van Bestuur liefst 70 laten weten dat ze niet geloven in het project. Qua statuut en tewerkstellling stelt de fusie geen probleem voor het personeel. Het zal wel een grote impact hebben op de locatie waar ze werken”, aldus Persyn.

Onvrede

Tijdens deze eerste gezamenlijke vergadering van het Lokaal Onderhandelingskomitee (LOK) van de drie scholen werd er maandagavond nog niet onderhandeld. “Wij hebben gezegd dat we nu nog niet kunnen onderhandelen wegens de grote onvrede bij het personeel en de onduidelijkheid over welke scholen er zullen meedoen aan het project. Er is in november een volgende vergadering gepland”, aldus Persijn.

De besturen van de drie scholen hebben tijdens de vergadering volgens de vakbondsman al duidelijk aangegeven dat ze ondanks het protest met het project willen doorgaan De ongerustheid blijft groot en bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten bundelen hun krachten nu met het platform Spoorloos 3000.