Snelrecht voor zakkenrollers op Oude Markt Joris Smets

16 maart 2020

13u25 1 Leuven In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee zakkenrollers betrapt en opgepakt op De Oude Markt in Leuven. Zij zullen volgende maand al verschijnen voor de rechtbank.

Een 24-jarige man werd het slachtoffer van zakkenrollers op de Oude Markt. De man en zijn vriend werden benaderd door twee mannen die vertelden dat ze hun gsm kwijt waren. De vrienden hielpen hen zoeken en het ging er vriendschappelijk aan toe. Nadien bleek echter dat het gsm-toestel van één van de vrienden was verdwenen. De vrienden konden aan de politie de twee verdachten op de Oude Markt aanwijzen. Door de sluiting van de cafés was het plein namelijk erg verlaten. Camerabeelden leidden de politie naar een bloembak in Den Tempst waar de gestolen gsm werd aangetroffen, naast twee andere gsm’s. Het parket dagvaardde de meerderjarige verdachte, een 21-jarige man die illegaal in België verblijft, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De minderjarige verdachte kreeg eveneens een snelle dagvaarding voor de jeugdrechtbank. Zij zullen in april moeten verschijnen.