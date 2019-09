Snelrecht voor veelpleegster die winkeldiefstal pleegt ADPW

20 september 2019

De winkeluitbater van de Carrefour Express in de Brusselsestraat in Leuven betrapte donderdagavond een dame op winkeldiefstal. De 38-jarige vrouw laadde winkelwaar in haar mandje en in haar rugzak maar ze rekende aan de kassa alleen de producten uit het mandje af. De winkeluitbater hield haar tegen. De dame, die bekend staat als veelpleger bij politie en parket, beweerde dat ze uit vergetelheid de goederen uit de rugzak niet had afgerekend. Ze had echter niet genoeg geld bij om de goederen, kousen en toiletartikelen ter waarde van 147 euro, te betalen. Het parket dagvaardde haar onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Ze moet in november voor de rechter verschijnen.