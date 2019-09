Snelrecht voor reeks gauwdiefstallen ADPW

09 september 2019

14u15 0

De Leuvense politie kon vrijdagavond twee verdachten van diefstal inrekenen in de Leuvense binnenstad. Het tweetal begon aan het station aan een reeks diefstallen. In een café op het Martelarenplein gingen ze met een portefeuille en een mobiele telefoon aan de haal. Toen ze hiermee geconfronteerd werden, deelden ze klappen uit aan de eigenares van de telefoon en gingen op de vlucht. Daarna gingen ze via de Bondgenotenlaan naar het stadscentrum en onderweg grepen ze nog een rugzak mee uit een ander café. De verschillende slachtoffers verwittigden de politie en gaven een beschrijving van het tweetal. De politie ging naar hen op zoek en kon hen wat later inrekenen in een café aan het Ladeuzeplein. Ze bleken een hele reeks gestolen goederen op zak te hebben en achtergelaten op de Bondgenotenlaan. Het parket dagvaardde de twee mannen van 33 jaar en 37 jaar die illegaal in België verblijven, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Ze moeten zich begin oktober voor de rechter verantwoorden.