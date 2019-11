Snelrecht voor poging tot winkeldiefstal in Inno ADPW

26 november 2019

17u20

De winkeldetective van Galeria Inno in de Diestsestraat in Leuven merkte maandag verdachte gedragingen op in de winkel. Hij hield twee mannen in de gaten die alsmaar flesjes parfum uit de rekken haalden, manipuleerden en terugzetten. Toen één van de mannen de winkel wilde verlaten met een onbetaald flesje parfum, wilde de detective hem tegenhouden. De verdachte maakte daarop rechtsomkeer naar de mannenafdeling op de eerste verdieping. Hij verstopte het flesje tussen een stapel jeansbroeken. Toen de detective hem aansprak, ontkende hij dat hij een diefstal wilde plegen. Tussen de jeansbroeken vond een bediende een flesje parfum ter waarde van 104 euro met afgekrabde barcode. Zijn kompaan had de winkel al verlaten maar werd door de politie aangetroffen in de Diestsestraat. De twee verdachten, Roemenen van 30 en 35 jaar, kregen een snelle dagvaarding. Ze moeten in december voor de rechter verschijnen op verdenking van poging tot winkeldiefstal.