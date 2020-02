Snelrecht voor man die op Oude Markt in handtassen graait ADPW

03 februari 2020

De politie van Leuven betrapte in de nacht van donderdag op vrijdag een gauwdief in een café op de Oude Markt in Leuven. Verschillende slachtoffers hadden zich gemeld bij de politie. Een bestolen meisje kon een verdachte aanduiden. De politie zette verschillende agenten in om de verdachte te schaduwen. Een ploeg kon de verdachte zo op heterdaad betrappen. De agenten hielden hem tegen toen ze hem met zijn hand in de handtas van een dansend meisje zagen graaien. Het parket dagvaardde de 29-jarige verdachte, die illegaal in België verblijft, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet in maart voor de rechter verschijnen op verdenking van drie gauwdiefstallen donderdagnacht.