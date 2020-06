Snelrecht voor man (24) in het bezit van drugs en verboden wapens Joris Smets

26 juni 2020

11u26 0 Leuven In Leuven is gisteren een man in een leegstaand pand op de Diestsevest opgepakt. Hij had verschillende drugs en wapens bij zich en moet zich in augustus verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Een 24-jarige man uit Bertem is op donderdagavond 25 juni aangetroffen in een leegstaand pand op de Diestsevest in Leuven met kleine hoeveelheden drugs, wapens en een gestolen bromfiets. “Het pand is gekend als gebruikersplaats voor drugsverslaafden”, klinkt het bij het Leuvense parket. “De man had twee gebruikershoeveelheden heroïne en hasj bij zich en 40 gram van een onbekend poeder. Hij was ook in het bezit van een boksbeugel en oestermes.” De man, die goed gekend is bij politie en gerecht, moet zich in augustus komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor het bezit van de drugs en de wapens. De diefstal van de bromfiets kon niet met de man in verband worden gebracht.