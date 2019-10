Snelle dagvaarding voor wisseltrucs ADPW

01 oktober 2019

13u39 1

Het Leuvense parket heeft een 23-jarige Roemeense man onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht nadat hij betrapt werd bij een wisseltruc. De man vroeg aan de kassa van de Carrefour in de Brusselsestraat in Leuven om een biljet van 100 euro te wisselen in briefjes van 20 euro. Hij vroeg vervolgens om de biljetten van 20 euro te wisselen in kleingeld. Toen dat niet mogelijk bleek, wilde de man de briefjes van 20 euro weer wisselen voor zijn biljet van 100 euro. Hij gaf maar drie gevouwen briefjes van 20 euro terug aan de winkelbediende. De bediende had dit door en hield de verdachte aan de praat tot de politie ter plaatse was.

De politie kon de verdachte ook verbinden aan een melding vanuit de Colruytwinkel in de Lombaardenstraat in Leuven waar hij dezelfde wisseltruc even voordien had geprobeerd. De winkelbediende had het biljet van 100 euro niet willen wisselen. Op 26 september had de verdachte op deze manier wel 50 euro buitgemaakt in de Colruytwinkel in Nossegem en op 28 september had hij hetzelfde geprobeerd in de Colruyt van Sint-Truiden. De verdachte zal zich voor al deze feiten in november moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Leuven.