Snelle dagvaarding voor winkeldiefstallen

09 augustus 2019

De winkeldetective van warenhuis Inno in de Dieststestraat in Leuven betrapte woensdagnamiddag twee mannen op winkeldiefstal. De detective had gezien dat de mannen rondhingen op de parfumafdeling. Hij zag dat een van de mannen uiteindelijk drie flacons onder zijn trui verstopte en naar de bovenverdieping ging. Daar verwijderde de verdachte de beveiligingstips van de verpakking van de parfums. Toen de man naar buiten wilde wandelen zonder de parfums te betalen, hield de detective hem en zijn kompaan tegen.

Omdat een van de mannen splinternieuwe schoenen aan had waar het prijskaartje nog aan hing en er in de rugzak van de verdachten nog twee powerbanks en nieuwe sokken werden gevonden, besloot de politie langs te gaan bij de winkels die deze producten verkochten. Zowel bij Hema, Kruidvat als schoenwinkel Van Haren bleken deze producten uit de stock te ontbreken en werden de verdachten herkend. De winkeldetective van Inno herkende de 26-jarige verdachte ook van een winkeldiefstal van parfums op 22 juni. Ook supermarkt Spar kreeg op 6 en 9 juni ongenood bezoek van de twee verdachten. Het parket dagvaardde de twee mannen, Roemenen van 20 jaar en 26 jaar, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij zullen in september voor de rechter moeten verschijnen op verdenking van al deze winkeldiefstallen.