Snelle dagvaarding voor parfumdiefstal in Inno

15 november 2019

De winkeldetective van de Inno in de Diestsestraat in Leuven betrapte donderdagmiddag een man die parfum wilde stelen. De detective had in de gaten dat de man een flesje parfum had weggestopt onder zijn jas en dat hij zonder te betalen naar buiten wilde wandelen. Hij hield de man tegen. De 37-jarige Mauritaniër ontkende dat hij het flesje parfum ter waarde van 120 euro wilde stelen en stelde zich verbaal agressief op. Het parket dagvaardde de verdachte onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij zal in december voor de rechter moeten verschijnen.